我国经济预计增长3%至5% 连续两年高于趋势

（早报讯）在冠病防疫措施逐步放宽的背景下，我国今年经济复苏的范围将扩大至遭受疫情重创行业，全年经济增长预计为3%至5%，增长速度连续两年高于趋势。

新加坡金融管理局周四在半年一度的《宏观经济评估》报告中指出，俄乌冲突削弱了今年全球增长前景，外部环境趋弱，去年引领我国经济复苏的与贸易有关集群，今年对经济增长的贡献可能会减少。

不过，金管局强调，我国增长步伐并没有脱轨，继续保持着扩张态势。

它也指出，自今年3月底我国防疫措施和边境限制大幅放宽，增长驱动力下来会扩大到国内导向和旅游相关行业。

金管局说：“整体而言，如果俄乌冲突不造成进一步干扰或疫情情况忽然严重恶化，今年新加坡经济增长预计为3％至5%。”

由于俄乌冲突和区域疫情发展的关系，金管局预计外部通胀压力会加剧。另外，我国疫情限制逐步放宽，国内劳动力市场趋向紧张，正推动员工薪金增长回弹。能源、进口和劳动力成本上升等多重因素影响下，进一步加剧企业成本压力。

金管局说，消费需求保持强劲势头，累积的成本上升可能被转嫁到消费者价格上。总的来说，该局预测核心通胀率将在下来几个月大幅上升，全年涨幅平均达2.5％至3.5%。同时，由于私人交通和住宿的通胀保持稳定，整体通胀率预计走高，全年介于4.5%至5.5%。

为抑制通胀强劲走势，金管局本月中双管齐，同时把新元名义有效汇率（S$NEER）可波动范围的中心轴调升至现行水平和略微调高汇率可波动范围坡度，大幅收紧货币政策。

第三次让新元升值

这是金管局继去年10月和今年1月，第三次让新元升值。当局上一次连续三次收紧政策且幅度如此之大，是在2010年4月至隔年4月，我国经济在全球金融危机后强劲反弹的时期。

金管局表示，自1月份在周期外收紧货币政策以来，全球经济经历了新的通胀冲击，主要来自于全球商品价格飙升以及新的供应链中断影响。不过该局连续三次收紧货币政策，将有助于在短期和中期内对通胀持续上扬产生坚实的抑制作用。

金管局说：”在外部通胀上升的情况下，较高的新元名义有效汇率（S$NEER）将遏制进口商业成本加速上扬，从而避免通胀更显著地制约我国经济供应能力。同时，货币政策紧缩所带来的累积效应，能让我国总体经济活动水平更接近它的潜力，并确保中期价格稳定。“

它也指出，虽然高通胀率可能会影响我国家庭的可支配支出，但国内消费应该会因疫情放宽，被压抑的需求释放而获得暂时提振。

金管局说，它将保持警惕，密切留意外部环境发展及它们对我国经济的影响。