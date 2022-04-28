今年16人因工作场所意外丧命 人力部第二季加强稽查

（早报讯）本地工伤意外频传，今年迄今已夺走16条人命，人力部准备部署更多资源，在第二季增加25%的稽查力度，以提醒企业和雇员将工作场所安全放在首位。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈透露，仅在本月就有七人因工作场所意外而丧命，是自去年2月以来最多的单月致命意外，这趋势让人担忧。

他今日（4月28日）为一年一度的工作场所安全与卫生运动主持推介仪式时强调，许多意外原可避免，但因缺乏安全措施和完善的工作流程，造成悲剧发生。

他提到近期一宗女工程师在检查大楼维修水平时误踩假天花板，直坠30公尺身亡的案件。初步调查显示死者事发时未穿戴防坠落配备，他指若做好安全措施，可减少从高处坠落的风险。

为了减少工伤意外，人力部持续加强执法行动，特别关注那些需要高空作业和使用重型机械，如叉车和高架平台的工地。稽查人员会评估现场是否做好安全措施，为相关公司提供最合适的建议，必要时也会处罚违规公司。

扎吉哈说，本地工伤意外死亡率已从2011年的每10万人中的2.3，锐减至去年的1.1。我国正稳步迈向2028年的目标，即工伤意外死亡率降至每10万人少于1的水平。

“我们过去几个月的工作场所安全与卫生表现，应该可以更好，这些事故提醒我们应认真对待工作场所安全。”