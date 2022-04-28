亚洲主要股市周四走高 本地海指显得无力

（早报讯）美国股指期货呈上升趋势带动亚洲主要股市今早走高，但本地投资者显得谨慎，新加坡海峡时报指数早盘持平。

亚洲股市今早普遍上扬，截至周四（4月28日）中午12时，香港股市强劲上扬逾1％，澳大利亚和日本表现也不错，上涨约0.9％。

至于本地股市，海指无力挺进，开市时直线上升，达到3337.05点的早盘最高点，但之后走软，截至中午12时午休，海指收报3329.85点，微升9.18点或0.28％。早盘最低点为3315.07点。

辉立资本今早在报告中指出，美国股指期货上扬，带动亚洲股市开盘稳健上升。另外，北京承诺加大力度支持经济，带动中国股票上扬。

中共总书记习近平周二（26日）主持召开中共中央财经委员会会议时强调，基础设施是经济社会发展的重要支撑，要加快新型基础设施建设，提升传统基础设施水平。

亚太股市情绪乐观，也是由美国股指期货市场所点燃，纳斯达克期货指数今早强劲上扬逾1％，道琼斯工商和标普500期货指数同样上涨。

不过，贝莱德（BlackRock）全球资产分配部门主管摩亚（Kate Moore）接受彭博社访问时提醒，市场的不稳定程度升至近年来的最高水平，由于存在许多相反的趋势，市场波动不太可能大幅度下降。

个股消息方面，吉宝岸外与海事（Keppel O&M，简称KOM）和胜科海事（Sembcorp Marine）的合并计划终于敲定，吉宝企业（Keppel Corp）与胜科海事昨天宣布签订这两家公司的合并协议。

受合并计划的消息推动，吉宝企业的股价今早一度上扬多达3.8％，但涨幅之后缓和，午休时报6.82元，上涨2.40％。另一方面，胜科海事的股价大跌，一度下跌多达19.1％，午休时报0.115元，下滑12.21％。