总检察署：公布作弊考生姓名 避免一竹竿打翻整船人

（早报讯）多数考生都诚实通过了2020年律师专业考试，因此要求公开作弊考生名字，是为了避免一竹竿打翻整船人。

总检察署今天（4月28日）回答媒体关于为何要求高庭撤销早前关于不公开六名准律师的姓名时，解释了背后的原因。

六名作弊者分别是Monisha Devaraj、Kushal Atul Shah、Sreeraam Ravenderan、Lynn Kuek Yi Ting、Matthew Chow Jun Feng和Lionel Wong Choong Yoong。

这六名准律师原定本月宣誓成为律师，但遭总检察长投诉他们参加专业考试（Bar Exam）时作弊，有失律师专业应有的诚信，为此要求暂不让他们取得律师资格，本月18日获得高庭批准。

当时，朱汉德法官为了给六人第二次机会、让他们不会受到长期的偏见，下令不公开他们的名字并封存法庭文件、防止第三方查阅。

针对朱汉德法官的这一决定，总检察署上周四（4月21日）提出书面异议。

总检察署发言人说：“不公开六名考生的名字，对整批参加Part B的新加坡律师专业考试的考生来说，是一竹竿打翻整船人，毕竟大部分考生都诚实通过考试，公众也会猜测这些作弊的人是谁，总检察署对此表示严重关切。”