雇联会：劳资政合作应对人力短缺的长期挑战

（早报讯）随着我国经济逐步复苏以及就业率回升，人力短缺会是本地企业面对的长期挑战，劳资政将通过三方面的合作共同应对这一挑战。

全国雇主联合会（SNEF）会长叶进国今早（4月28日）发表劳动节献词时说，虽然俄罗斯与乌克兰冲突等下行风险将在短期内抑制经济增长，但长期挑战仍是人力短缺，劳资政三方合作伙伴一直在共同努力应对人力挑战以维持增长。

叶进国指出，雇联会首先是帮助雇主精简人手，通过科技重新设计工作岗位，减少人力资源的需求以及提高生产力，其中一个能帮助雇主达成这个目标的是生产力提升计划（Productivity Solutions Grant）。重新设计的工作岗位也能提供更高的薪水，让员工也能受益。

第二，雇主也应发挥作用，确保员工的技能跟上时代要求。叶进国强调，重新设计的工作需要新的或更高的技能，员工必须接受技能提升和再培训才能承担这些工作。“因此，雇联会强烈支持全国职工总会成立更多的公司培训委员会，与雇主合作培训员工以达到他们的技能需求。”

第三，确保本地劳动力市场继续开放也是重要的一点。叶进国说，由于本地劳动力市场增长较慢，新加坡对于接纳外籍员工必须保持开放态度，因为他们能加强与补充本地的劳动力。“雇主需要外籍员工来填补技能上的空缺，以确保我国经济在全球仍是最具竞争力的。”

与此同时，雇主也应通过不同的政府计划，如中途转业人士见习计划（SGUnited Mid-Career Pathways Programme）和新加坡国际化企业领袖培育计划（Singapore Global Executive Programme）来建立企业的新加坡核心，并把核心能力留在本地。