5月长周末掀旅泰热 往返普吉岛机票达1700元

泰国宣布从5月起进一步放宽入境旅客防疫措施限制后，立刻吸引不少狮城游客准备前去旅游。来临5月两个长周末飞泰国的机票纷纷涨价，当中往返新加坡与普吉岛的机票价位甚至飙升达1700元，但没有减低国人出游热忱。

泰国政府日前宣布，从5月1日起，所有完成冠病疫苗接种的旅客入境后，无须接受冠病检测和隔离。

此外，从机场入境泰国后的交通安排、保险等也进一步放宽，让不少国人前往泰国旅游的欲望大增。

记者昨午（4月27日）在网上查询了新航、酷航、捷星航空来往新加坡及曼谷、普吉岛的机票价格发现，放宽限制首天的价格就比平日贵了许多。

5月1日星期天是劳动节，隔天是补休日。根据trip.com网站资料，5月1日至3日搭乘新航往返新加坡和普吉岛，热门时段航班的机票价格有些超过1500元。例如，5月1日早上10时从新加坡出发，3日晚上8时10分从普吉岛回返的新航来回机票，今早（28日）飙到1772元起跳，而且所剩名额不多。

不过，乘客也可以选择不同时段的航班，或者选择其中一程搭酷航班机，价格就便宜许多，但票价仍要1000元以上。至于这段期间新航来回曼谷的机票则在1000元左右。

酷航劳动节期间来回普吉岛的机票为500多元，捷星5月1日从新加坡飞往普吉岛的机票已经售罄。

5月13至16日的卫塞节长周末，新航往返普吉岛和曼谷的机票价格则分别是800多元和600多元，酷航及捷星则是300多元至700多元的范围。

如果是非长周末的周一至五飞泰国的话，廉航机票价格可低至130元左右。

5月起免隔离游泰须知事项如下：