本地骨痛热症病例持续激增 上周通报近千起

（早报讯）本地骨痛热症病例持续激增，上周共通报941起病例，比前一周多208起。过去四个月的病例已达到6000起以上，超过去年一整年的病例总数。

国家环境局今天（4月28日）发文告说，截至本月26日，本地共有193个活跃骨痛热症集中区。环境局今年初开始和个机构伙伴合作，携手清除394个骨痛热症集中区，占集中区总数的67%。

尽管如此，环境局说在近期的稽查行动中仍发现一些场所有数个伊蚊滋生的栖息地，伊蚊滋生的情况严重。

这包括保威通道（Borthwick Drive）骨痛热症集中区的住宅区。当局在3月和4月份展开稽查行动时发现数个伊文滋生的地点，例如废弃的喷水池和池塘中有数百个蚊子幼虫。

其他场所还包括小林道（Grove Avenue）活跃区内的住宅；位于永康台、吉士美埔和罗弄吉士美活跃区的私人公寓公用区；后港5道活跃区的私人公寓公用区；张振南路活跃区外围的商业场所，以及实龙岗北1道活跃区的工地。

环境局说，这些案例显示，尽管本地骨痛热症的情况严重，一些物业业主和住户仍没有展开必要的基本伊蚊控制检查。当局将针对这些严重伊蚊滋生案例采取执法行动。

住家若屡次滋生蚊子，或被发现家中有多处滋生蚊子，可面对高达5000元的罚款，或长达三个月的监禁，或两者兼施。