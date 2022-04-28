经济放缓担忧缓解 海指周四止跌回涨0.43％

（早报讯）市场对经济放缓的担忧有所缓解，亚太股市今天（4月28日）纷纷回弹。连同企业消息的刺激，新加坡海峡时报指数结束三天连跌，成功回涨0.43％或14.42点，闭市报3335.09点，怡和系股票大涨，给予海指强力支持。

三家本地银行都将在明天发布业绩，今天股价涨跌不一。辉立证券研究部主管周冠龙接受《联合早报》访问时说：“在新加坡银行业绩公布之前，投资者都在观望。由于经济增长因利率上升而放缓，利润率因成本上升而受到压力，企业盈利仍然存在不确定性。此外，乌克兰冲突的影响继续蔓延，俄罗斯已切断对波兰和保加利亚的天然气供应。”

中国总理李克强昨日誓言稳定就业和振兴受疫情干扰的供应链，加上中国冠病疫情继续改善，上海股市今天进一步上涨0.58％。首尔、悉尼、香港和东京股市今天涨幅最终扩大至1.08％、1.26％、1.65％和1.75％。

受企业消息刺激，整体本地股市交易量今天猛增逾85％至28亿1000股，交易总值大增至16亿元。

在胜科海事（Sembmarine）与吉宝岸外与海事（KOM）合并案敲定后，胜科海事股价暴跌17.56％至0.108元，交易量高达12亿2352万股，占全场交易量的超过40％，该股交易总值达1亿3856万元，高居全场第一。

吉宝企业（Keppel）股价则猛涨3.00％至6.86元，交易量总值1亿3084万元，位居全场第三。

今天首日交易的扬子江金融控股（YZJ Fin），交易总值达1亿零657万元，屈居全场第四，股价收报0.62元，比开盘价0.69元跌10％。

全场上升股260只，下跌股209只。今天多达19只海指成份股上涨，7只下跌，4只持平。怡和合发（JC&C）股价飙升8.46％至29.10元，香港置地（HKL）、牛奶国际（DFI）和怡和控股（JMH）分别猛涨3.26％、3.03％和2.03％。