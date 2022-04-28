文礼砍人案两被告 涉参与私会党加控保金调高

（早报讯）控方指文礼持刀砍人案与私会党有关，反对两名涉案嫌犯保释，但法官认为控方的证据不足，允许两名被告保释，保金从3万元增加至4万元。

两名青年嫌犯被控于今年4月6日傍晚5时左右，在文礼通道第175座组屋的露天停车场持刀砍伤萨拉库玛及普拉文·拉吉。两名嫌犯早前各被控两项持危险武器蓄意重伤他人的罪名。

根据控方星期一（4月25日）提控的新控状，其中一人莫哈默·沙吉（20岁）从2020年7月1日至今年4月7日，被指是私会党成员。

另一名嫌犯则在2016年加入私会党，当时仅13岁。由于年龄未到18岁的嫌犯受儿童与青少年法令保护，媒体不能报道可泄露他身份的资料。

庭上揭露，两名嫌犯原本在4月14日获准保释，但控方加控后申请撤销保释并获批准，再次还押至今。

两名嫌犯聘请辩护律师争取推翻不准保释的判决，法官今早（4月28日）准两人保释，但保金从原本的3万元增至4万元。

控方基于几个原因申请撤销保释。控方称砍人事故与私会党有关，若两人获保释可能会再闹事；两人也涉及其他蓄意伤人和打架案，并在调查期间犯下这起砍人案，因此有重犯的风险。而且两人在光天化日之下砍人，对公众的安全构成威胁。

辩方律师瓦迪（Vadi PVSS）反驳，指没有证据显示砍人案与私会党有关。嫌犯也没有到处乱伤人，他们的行动只针对案中的两名受害者，不能就此断定他们威胁公众的安全。

律师也指出，两人的家人都在新加坡，沙吉与父母同住，正在服兵役的他得赚钱供养家人；19岁嫌犯则得照顾同龄妻子和七个月大的女婴，他们都没有潜逃的风险。

法官指没有足够证据支持控方的说法，批准两人保释在外，但强调两人面对的罪状严重，因此须上调保金。案展至5月26日再过堂。