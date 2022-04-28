醉女拒友载回家酿乌龙 路人疑她遭掳报警

（早报讯）女郎通宵喝酒后闹脾气，拒绝让男友人载她回家。男友人强行将她塞进车里的一幕被路人看见，误以为她遭人掳走，立刻报警处理，现场气氛一度紧张！

这起“绑架”乌龙事件今早（4月28日）7时许，发生在惹兰勿刹290号的咖啡店外。

zaobao.sg的读者通报，今早咖啡店外陆续来了四辆警车，数名警员在现场及附近的店铺进行调查及问话，似乎发生了大事。

附近经营灯饰店的陈姓经理受访时告诉记者，自己8时许抵达店铺开门时，警员已经等在门外，要求调阅店铺的闭路电视画面。

陈姓经理虽然不知道发生什么事，但还是提供了今早8时的闭路电视画面。画面显示，当时一辆黑色休旅车停在咖啡店外，一名看不清长相的女子正站在车外大闹并拒绝上车，车上的男子过后强行将她塞进车里，车子在现场逗留了近20分钟才离开。

陈姓经理说：“相信当时咖啡店内有人目睹了这一幕，担心这名女子出事，因此才报警处理。”

与咖啡店相邻的青年旅舍工作人员也证实，警员一大早上门问话，还调阅了旅舍外的闭路电视画面，但他没有听到任何声响，也不知道发生什么事。

据了解，这名女子此前在附近通宵喝酒，今早7时许已经酩酊大醉，站在咖啡店外准备回家，朋友开车过来打算载她，但喝醉的她却在车外大闹挣扎，执意要自己回家，朋友只好将她强行带上车。相信是经过咖啡店的路人看到后，误以为女子被强行掳带上车，担心她出事才报警。

咖啡店老板告诉记者，他当时忙着照顾生意没有注意事发经过，警员过后也曾问他是否有听到女子的求助声，但他表示并没有听到。据zaobao.sg了解，这名女子目前平安无事。

警察部队发言人受询时证实，警方今早8时10分左右接到来自惹兰勿刹283号的报案，没有人在事件中受伤，也不需要当局的进一步协助。