骗子扮GIC人员骗人投资 警吁公众提防新骗术

（早报讯）骗子假冒新加坡政府投资公司（GIC）工作人员，诱导受害者汇钱投资高回报产品，警方提醒公众警惕此类新骗局。

警方今天（4月28日）发文告提醒公众近期出现的新骗术，不法分子假冒来自新加坡政府投资公司的工作人员，骗人汇钱投资。

在这种骗局中，受害者会收到名为“新加坡政府投资公司”的Telegram群组邀请，管理员自称是内部工作人员，可以提供丰厚回报的投资方案。

为了骗取受害者的进一步信任，骗子会盗用新加坡政府投资公司的标识，骗子甚至假扮投资者，在群组中称自己已从投资方案中获利。当受害者表现出投资兴趣时，就会被要求提供个人信息及银行户头来开户，骗子接着会要受害者汇款到指定的银行户头。当受害者发现投资方案无法取消，或根本没有收到利润后，才意识到自己被骗了。

文告指出，新加坡政府投资公司并未提供面向公众的投资服务，若有人声称自己来自或隶属于新加坡政府投资公司，公众应避免回应或回复对方，也不要点击对方提供的链接或附件等。

针对Telegram群组的新骗局，新加坡政府投资公司发文告说，公司负责管理新加坡的外汇储备，不向公众提供任何投资服务。因此任何试图利用GIC的名称和品牌向公众招揽投资的行为，都是欺诈或骗局。“公司保留对任何侵犯公司商标和冒充GIC者采取法律行动和补救措施的所有权利。”

为避免落入类似骗局，公众应时刻保持警惕，特别是遇到高回报的投资产品，突然接到陌生的好友申请，或紧急转账申请等诈骗迹象时；在采取行动或决定前应该三思，因为骗子擅长利用受害者的恐惧或贪婪心理，诱使受害者陷入骗局；公众在进行任何转账前应征询亲友的意见，也应避免向陌生人提供个人资料及银行户头资料等；一旦发现自己被骗，应立刻上网或到附近警局报案。

公众可上网www.scamalert.sg，或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。此外，公众也可拨警方热线1800-255-0000，或上网www.police.gov.sg/iwitness，向警方提供诈骗案线索，所有资料都将保密。