长周末前提早通关 兀兰关卡未现人龙

（早报讯）为避开长周末人潮，不少人选择今天提早越长堤到马来西亚，兀兰关卡出现间歇性人潮。

记者今天（4月28日）傍晚6时走访兀兰关卡，发现通往兀兰关卡的道路都未见堵车，火车站关卡外也没有出现排队的人龙。只有当巴士到站时，乘客全部下车后才会出现短暂的人潮。人群中不乏提着大包小包或牵着幼儿的人，他们一下巴士就快步走进兀兰关卡。

王英池（50岁，会计师）受访时说，自从边境开放后，她每周都回柔佛的家，但都会尽量避开人潮拥挤的时段，以减低感染冠病的可能性。目前仍居家办公的她，因为工作时间灵活不必请假，就趁长周末前赶快通关。她认为，与疫情前的情况相比，如今关卡的人潮相对冷清。

“或许大家都习惯在新加坡生活了，也可能是目前还没有公共巴士来往两地，因此人潮还没有出现。”

在半导体领域工作，和朋友结伴回马来西亚的李建宏（24岁）认为，今天傍晚到马来西亚的人潮很少。他笑着说：“你试试看明天再过来，就会知道什么叫人潮拥挤。”

工作安排灵活的他表示，曾试过在马来西亚的家工作一个星期，所以打算下个星期五才返回新加坡。

家私厂员工张家荣（44岁）今早来新加坡处理事务后，赶在今天傍晚回返新山。他说，今早来新加坡时交通顺畅，关卡增派了人员，因此通关时很顺畅。“少了厂车和跨境公共巴士，关卡的车辆明显少了很多，交通也比以前更加顺畅。”

移民与关卡局劝请旅客在来临的长周末提前规划行程，避开高峰时段，也要为较长的通关时间做好准备。当局预估出境的高峰时段，分别是星期五下午1时至星期六凌晨1时，以及星期六清晨5时至下午3时；入境高峰时段则是下星期二（5月3日）早上8时至下星期三（5月4日）凌晨1时。