Cuscaden Peak须提出链式收购SPH REIT献议

（早报讯）近六成的新加坡报业控股（SPH）股东选择财团Cuscaden Peak提出的全现金收购献议，财团因而触发30％持股门槛，须连带向报业控股房地产投资信托（SPH REIT）的股东提出全面收购献议。

Cuscaden透露，持有报业控股总计42.1％股权的股东，选择接受每股1.602元现金，加上0.782单位的SPH REIT；而持有报业控股总计57.9％股权的股东，选择接受每股2.36元全现金。

这意味着约26.1％的SPH REIT股权将转至Cuscaden，使它所掌控的SPH REIT股权增加到47.2％，超过30％的门槛，因此须提出链式收购献议。

根据Cuscaden早前的披露，它必须提出以每单位至少0.964元的价格全面收购SPH REIT。过后它澄清说，这个价格可能会根据SPH REIT已宣布今年派发的股息调低。

SPH REIT在今年2月和4月每单位分别派息1.24分和1.44分，换句话说，Cuscaden有权把最低链式献议价下调2.68分。

目前Cuscaden还没宣布最低链式献议价，财团预料在5月12日、当SPH REIT单位转给财团后，宣布向SPH REIT的其余股东提出链式收购献议。

SPH REIT股价今天持平于0.975元。