医学生学以致用英勇救人 获颁社区援救者奖

（早报讯）一名男子在地铁上心脏骤停，国大二年级医学生陈恩杰见状立即利用自己所学挺身而出，在地铁站职员与其他热心乘客的帮助下，救了男子一命。这项义举让陈恩杰及其他三人获新加坡民防部队颁发社区援救者奖。

这起事件于3月30日早上10时25分许，发生在一列驶往陈嘉庚地铁站的列车上。

事发时，搭乘地铁的林泳明（29岁，财务主管）注意到一名男子在座位上咳嗽不止。他起初不以为意，但男子的脸色越来越差。

林泳明很快就意识到男子或有生命危险，赶忙将男子扶到地上，并向其他公众求救。

国大医学生陈恩杰（28岁）见状，立即为男子施行心肺复苏术。陈嘉庚地铁站站长乔哈里（Johari）和高级助理站长贾斯马瓦蒂（Jasmawati）接获通知后，分别带来体外心脏除颤器和轮椅，乔哈里也与陈恩杰轮流为男子施行心肺复苏术，直到民防部队的救护人员到场，将男子送入国大医院救治。

陈恩杰说：“这件事让我感受到生命是多么地脆弱，我很庆幸有数名公众前来协助，在短短的几分钟内改变了那名男子的命运。”

英勇救人的林泳明也说，每个人都能在面对这样的状况时尽一份力。“虽然我没有急救证书，但我认为公众在面对这类事件时应该尝试介入，提供一切必要的援助。”

在同一个颁奖礼上获奖的是新捷运巴士车长王思元，他在1月16日傍晚7时许，开着服务路线400号巴士经过滨海林荫道时，发现繁忙的路中央有一名女童赤脚徘徊。

王思元见状立即趁交通灯转绿前，下车将女童抱回到巴士上。

他回忆道：“当时，我的脑海里只有一个念头，就是要确保女童安全，一定要把她抱回巴士上。”

他事后得知，女童早前在附近的游乐场玩耍时与家人走失，父母正焦急地四处找她。幸好王思元及时发现女童，并将她抱上巴士，才没酿成憾事。

王思元的机智与行动也获得新捷运的认可，并在本月12日将他的事迹发布在面簿专页上，获得不少网友的赞赏。