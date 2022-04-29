职总扩大优惠范围 240万会员食阁消费可获折扣

（早报讯）240万名全国职工总会会员和职总连卡会员，接下来到职总平价集团旗下的食阁、咖啡店或小贩中心消费时，只要使用职总平价手机应用付款，就可以获得10％的优惠。

10％优惠包括现金折扣和连卡积分（Linkpoints），预计将能够帮助会员省下大约100万元。

这项优惠已经在裕廊坊Kopitiam食阁以及位于榜鹅北岸广场的Cantine食阁推出，年底之前逐步扩大到全岛46个食阁的所有摊位，以及85个咖啡店及小贩中心的饮料档口。

配合即将到来的五一劳动节，职总今天（4月29日）上午宣布一系列优惠措施，帮助会员应对物价的上涨。

这些措施包括半价超市商品，以及再度推出5角钱一杯的热饮。昨天起至5月25日，职总会员和连卡（NTUC Link）会员可以在平价超市半价买到四种必需品。优惠商品每周更新，本周是好来（Darlie）牙膏、美极（Maggie）杯面、咖啡福（Coffee Hock）的香茅与菊花茶茶包，以及平价自家品牌的“金龙皇”泰国香米。5月1日至31日，职总会员也能在全岛80个Kopitiam和富食客食阁或咖啡店享用5角钱一杯的热咖啡或茶。

职总秘书长黄志明日前在配合这项宣布举行的记者会上说，他很了解工友们对生活费上涨的顾虑，职总社会企业已经尽最大的力量稳定日常必需品的价格。

他也说：“我希望这些措施可以帮助大家应付生活费的上涨。”

公众可以上网查询职总社会企业和参加活动的商家提供的所有优惠，网址是ntuc.co/mayday2022deals