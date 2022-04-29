星展集团首季净利同比减10％至18亿元 为历来次高

（早报讯）星展集团（DBS）第一季净利同比减少10％至18亿元，为历来次高的水平。

与去年第四季相比，集团首季净利增长了30％。

星展今天（4月29日）发布首季业务报告，集团董事会宣布首季每股派发36分。派息日是5月25日。

星展集团执行总裁高博德（Piyush Gupta）在业绩文告中说，第一季度的业务增长强劲且全面。

他说，最近几周的地缘政治发展造成了宏观经济的逆风和金融市场的波动。“我们已经对我们的投资组合进行了压力测试，它仍然具有韧性。虽然财富管理等一些活动将受到影响，但我们的整体业务维持良好，我们将从未来几个季度的利率上升中大大受益。”

集团指出，由于一年前的财富管理和资金交易市场（Treasury Market）表现强劲，推动这两项业务的收入达到了超乎一般的水平。可是，今年首季的市场环境不如一年前，造成集团首季总收入下滑了3％至37亿5000万元。

其中净利息收入比一年前增加4％至21亿8700万元；净收费和佣金收入减少7％至8亿9100万元。其他非利息收入也减少了16％，报6亿6900万元。

由于整体利率上扬，首季净利息收益率（NIM）比前一季上升了3个基点，这是三年来首次出现增长。

集团的资产素质保持稳定。集团拨出1亿6700万元的特别准备金或占贷款15个基点，因为集团回注了1亿1200万元一般准备金而被部分抵消。和前一季一样，不良贷款比率维持在1.3％。