大华银行首季净利同比减10％至9.06亿元

（早报讯）大华银行（UOB）首季净利同比减少10％至9亿零600万元。

由于地缘政治不确定因素造成非客户相关的交易和投资收入减少，加上回注的一般准备金也减少，大华银行首季净利比之前一个季度减少了11％。

大华今天（4月29日）发布第一季业务报告。大华银行集团副主席兼总裁黄一宗在业务报告中说：“地缘政治紧张局势和全球经济增长前景充满不确定性，造成了市场波动。尽管如此，我们的核心业务依然稳健，取得良好的贷款增长、创新记录的贷款相关费用，以及更好的利润。”

黄一宗同时透露，大华并购花旗集团（Citi）四个市场的消费金融业务取得了良好进展。集团也计划在今年底之前，宣布它的净零排放计划。

业绩方面，大华首季净利息收入因为贷款增长了9％，而取得10％的同比增幅，报16亿8600万元。

市场前景较为疲弱，财富管理和基金管理收费减少，造成集团首季的净收费和佣金收入减少了8％至5亿7200万元。

由于交易和收费收入出现双位数下滑，集团其他收入大幅减少了70％至1亿零100万元。整体而言，集团首季总收入小幅减少5％至23亿5900万元。

集团的资产素质依然坚韧，不良贷款比率稳定维持在1.6％。总信贷成本19个基点，也符合集团预期。