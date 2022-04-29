（早报讯）三家本地银行的第一季业绩、纽约隔夜股市科技股大涨以及美国科技大企的业绩，料将影响本地股市今天（4月29日）的交易情绪。三家本地银行今早分别举行的业绩发布会，也将受关注。

海峡时报指数昨日回涨0.43％至3335.09点，因企业消息刺激和对经济放缓的担忧有所缓解。海指期货显示今天海指开盘将上涨。

纽约股市的纳斯达克指数昨日大涨3.06％，道琼斯指数和标普500指数也分别劲涨1.85％和2.47％。随着亚马逊公司预料销售增长迟缓以及苹果公司警惕供应链的限制，纽约三大股指的期货目前皆已下跌0.38％至1.48％。

悉尼和首尔股市今早开盘至今分别上扬0.93％和0.78％。股指期货显示，这些股市以及多数亚太股市今天开盘都将上涨。

周五（4月29日）可关注的股票：

1.星展集团控股（DBS）集团第一季净利同比跌10％至18亿零100万元，环比大增30％，建议派发每股36分股息。集团第一季净利息收入同比增加4％至21亿8700万元，净利息收益率环比上升至1.46％。银行第一季总收入同比跌3％至37亿4700万元，环比增14％；营业盈利同比跌7％至21亿零300万元，环比大增30％。

星展集团控股昨日股价涨0.33％至33.01元。

2.华侨银行（OCBC）集团第一季净利同比跌10％至13亿5600万元，环比飙升39％。银行第一季净利息收入同比增加4％至15亿零300万元，环比增1％。净利息收益率上升至1.55％。银行第一季总收入同比跌9％至26亿4300万元，环比增4％；营业盈利同比跌14％至16亿9200万元，环比增4％。

华侨银行昨日股价涨0.76％至11.96元。

3.大华银行（UOB）集团第一季净利同比跌10％至9亿零600万元，环比跌11％，因地缘政治不确定性导致其交易和投资收入下跌。银行第一季净利息收入同比增加10％至16亿8600万元，环比增1％。优质贷款增长带动净利息收益率上升至1.58％。银行第一季总收入同比跌5％至23亿5900万元，环比跌3％；营业盈利同比跌7％至13亿零100万元，环比跌3％。

大华银行昨日股价跌1.37％至30.14元。

4.财团Cuscaden Peak宣布将提出链式收购报业控股房地产投资信托（SPH REIT）的献议，每单位收购价是现金0.9372元。它昨晚透露，近六成（57.9％）的新加坡报业控股（SPH）股东选择财团提出的全现金收购献议，使它所掌控的SPH REIT股权将增加到47.2％，因而触发30％持股门槛，须连带向SPH REIT的股东提出全面收购献议。Cuscaden收购献议今天生效，财团正式宣布将向SPH REIT的其余股东提出链式收购献议，并行使权利把每单位收购价从现金0.964元下调2.68分至现金0.9372元。SPH REIT单位最迟会在5月12日转给财团和选择现金加SPH REIT单位的报业控股股东。

SPH REIT昨日股价持平于0.975元。

5.丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）昨日闭市后发布业绩，第四季每单位派息（DPU）同比增加5％至2.268分，可派发收入同比上扬16.7％至1亿零801万元，主要是现有房地产营收增加、收购的房地产做出贡献以及给予的租金回扣减少。它全年每单位派息增长5.5％至8.787分，可派发收入上升17.3％至3亿9073万元。

丰树物流信托昨日股价持平于1.78元。

6.升禧环球房地产投资信托（Starhill Global REIT）昨晚发布第三季业务报告，集团总营收同比增加4.2％至4840万元，净房地产收入同比增加8.7％至3850万元，主要因为停止给予租金回扣以及给予租户的租金援助减少。零售资产组合的租用率97.4％，负债率36.1％。新加坡零售资产组合维持98.9％租用率，Wisma Atira在进行改进工程，主要的零售楼面预期今年12月完工。

升禧环球房地产投资信托昨日股价持平于0.595元。

7.新电信（Singtel）昨日闭市后透露，澳大利亚子公司Optus Finance取得14亿澳元（13亿8000万新元）与可持续发展挂钩的循环信用贷款设施。这是第一家澳洲电信公司取得这类贷款设施。

新电信（Singtel）昨日股价下跌0.36％，闭市报2.78元。

8.农食品公司佳发（Japfa）昨日闭市后发布业绩，集团第一季净利同比大跌64.3％至1730万美元（2400万新元），营收同比增加13.0％至12亿4600万美元，所有业务领域的销售额同比都增加。

集团第一季息税折摊前盈利（EBITDA）同比下跌30.1％至1亿2980万元。它表示，外部环境充满挑战，营收增加部分抵消了环球原材料价格、通胀压力、非洲猪瘟和冠病19疫情等外部因素对盈利率的影响。

佳发昨日股价下跌0.81％，闭市报0.615元。

9.贤能物流（LHN Logistics）今天将在凯利板首日交易。它已完成配售2524万股新股，每股售价0.20元，筹得500万元资金。贤能物流是从凯利板挂牌公司贤能集团（LHN Limited）分拆上市的业务，上市后84.1％股权仍由贤能集团持有。

贤能集团昨日股价上涨1.52％，闭市报0.335元。

10.中国尚舜化工控股（China Sunsine Chemical）昨日闭市后发布业绩，集团第一季净利同比增加26％至1亿5700万人民币（3330万新元）。虽然第一季销量下跌，但平均售价增加，因此第一季营收同比仍增加11％至9亿3800万人民币。平均售价同比增加24.7％至每公吨2万2073人民币。因此，毛利润率同比也增加2.4个百分点，达到34.0％。

中国尚舜化工控股昨日股价下跌2.15％，闭市报0.455元。

11.星狮集团（Fraser & Neave）昨日闭市后透露，它发行的1亿4000万元票据已定价。这批票据预定将在5月9日发行，票息率3.00％，2025年5月9日到期。发行这批票据所筹得的净资金，将供充作营运资金和资本开销以及为集团、合资公司和联号的债务进行再融资。

星狮集团昨日股价下跌0.73％，闭市报1.36元。