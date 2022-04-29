为电子商务推出CaseTrust标志 让公众网购更有保障

（早报讯）消费者日后可通过消协保证标志（CaseTrust），更容易地分辨经营方式较可靠透明的电子商务业者。

消费者协会和南洋理工学院属下的新加坡零售管理学院今天（4月29日）签订谅解备忘录，共同为电子商务业者制定消协保证标志认证框架，预计今年下半年推出。

双方发出的联合文告指出，认证框架将为本地电子商务领域提供标杆，鼓励公平与透明的经营方式，涵盖销售前至售后服务的程序。获得认证标志的商家可以给消费者更大的信心，在复杂多元的电子商务领域也能突出卖点。

消协保证标志（CaseTrust）。（档案照）

自冠病疫情暴发后，新加坡的电子商务交易有所增长。到了2025年，电子商务市场的年均复合增长率预计增长16.2％，价值达约142亿元。

不过，电商交易的投诉也因此增加。去年，在消协接到的投诉中，14％与电子商务有关，比率远高于2017年的4％。去年的投诉主要是因为货不对办、运输问题、少了货品，以及商家给消费者误导或不实的信息。

认证框架将要求业者在价格透明、广告、销售和售后服务等方面达到标准，制定纠纷解决框架等，通过评估的业者可获得CaseTrust标志。

根据备忘录，新加坡零售管理学院将为电子商务业者开办工作坊，向他们介绍认证计划和评估标准，并可为商家提供一对一的指导项目。

消协主席杨益财说，过去几年，更多商家设立零售网站或网店来满足更多网购的消费者。不过，进入电商市场的门槛低，加上少了最低服务标准，针对电子商务业者的投诉增加。

“通过新推出的CaseTrust认证计划，我们旨在制定一个框架，让消费者可以分辨那些采纳标准和亲消费者程序的电子商务业者。我们希望，消费者在网购时可以有良好的体验与保障。”

认证计划的申请在下半年开放，有意申请或查询详情的业者可电邮消协，邮址是casetrust@case.org.sg。