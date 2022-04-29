涉诈骗或当钱骡骗逾580万元 268人助查

（早报讯）268人因涉诈骗或当钱骡正协助警方调查，涉及的骗案数量超过680起，金额逾580万元。

警方今天（4月29日）发文告指出，商业事务局联合七大警署在4月15日至28日展开为期两周的执法行动。介于14岁至75岁的175名男子和93名女子，因涉及诈骗或当钱骡等正在协助警方调查。他们相信涉及超过680起骗案，包括网络爱情、电子商务、假冒中国官员、技术支持、投资、求职、借贷等骗案，受害者总损失超过580万元。

嫌犯在欺诈、洗钱、无照提供付款服务等罪名下接受调查，一旦欺诈罪成，将面临最长10年监禁和罚款；一旦洗钱罪成，将面临不超过10年监禁，罚款不超过50万元，或两者兼施；一旦无照提供付款服务罪名成立，将面临不超过三年监禁，罚款不超过12万5000元，或两者兼施。

警方将对所有涉及诈骗者采取严格的执法行动，违例者依法处置。为了避免成为共犯，公众应该拒绝将个人银行户头或手机号码提供给他人使用。

公众可上网，或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。此外，公众也可拨警方热线1800-255-0000，或上网到www.police.gov.sg/iwitness，向警方提供诈骗案线索，所有资料都将保密。