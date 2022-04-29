银行业绩多数优于预期 海指早盘扬升0.82％

（早报讯）今早出炉的本地银行第一季业绩提振了新加坡股市的表现，海峡时报指数今天（4月29日）早盘继续上扬，中午休市时报3362.24点，早盘涨0.81％或27.15点。海指今早盘中最低3344.68点，最高3374.60点。

星展集团控股（DBS）和华侨银行（OCBC）的业绩优于预期，股价早盘因此分别涨3.00％和3.34％，报34.00元和12.36元，强有力的推动海指上升；大华银行（UOB）的业绩则低于预期，股价跌1.19％至29.78元。

在并购消息的刺激下，吉宝企业（Keppel Corp）股价今早一度涨至7.00元，这是它2018年10月10日以来最高价位，早盘共涨0.44％至6.89元。分析师对吉宝岸外与海事的重组和与胜科海事（Sembcorp Marine）合并的系列交易，纷纷给予正面肯定。胜科海事昨日暴跌17.56％后，今天早盘股价回涨0.93％至0.109元，交易继续非常活跃。

纽约隔夜股市的纳斯达克指数昨日大涨3.06％，道琼斯指数和标普500指数也分别劲涨1.85％和2.47％。随着亚马逊公司预料销售增长迟缓以及苹果公司警惕供应链的限制，股价的动力已消失，纽约纳指和标普500股指的期货目前下跌1.11％和0.42％，道琼斯指数的期货持平。美国经济今年第一季出现自2020年以来的首次收缩，该季的1.4％收缩幅度超出预期，因为贸易、库存和政府支出的拖累。

在新加坡中午时分，悉尼、首尔、香港、深圳和上海股市各涨0.71％、0.79％、2.02％、1.43％和0.37％。东京股市今天假期休市，提前开始长周末。

华侨银行今早一份报告指出，投资者将在乌克兰战争、供应链瓶颈、中国经济增长放缓等多种不利因素的影响下权衡企业盈利。日本的黄金周假期从今天开始，新加坡即将到来的周末长假也可能使交易活动逐渐减少。

新加坡股市今早全场交易量8亿8934万股，交易总值8亿4655万元。上升股234只，下跌股158只。海指成份股当中18只股价上升，7只下跌，5只持平。

其他个股方面，扬子江金融控股（YZJ Fin Hldg）早盘股价大跌8.07％至0.57元，昨日上市至今，该股已跌逾17％。它今天是全场第二活跃股，交易量达5199万股，总值3033万元。

雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）早盘股价上涨0.87％至1.16元。信托第一季每间可出租单位收入（RevPAU）同比上升22％至67元，一年前为55元。它今天开盘前发布业务报告指出，RevPAU增加是因为日均客房收费率（Average Daily Rate）和住客率上升。

城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts）早盘股价下跌1.45％至1.36元。信托第一季每间可出租单位收入（RevPAU）同比大增40.7％至95元，因为住客率和收费率复苏。它今天开盘前发布的业务报告显示，第一季日均客房收费率（Average Daily Rate）同比大增80.6％至174元，平均住客率同比下跌15.4个百分点至54.5％。

贤能物流（LHN Logistics）今天将在凯利板首日交易，早盘股价跌0.50％至0.199元。它上市配售新股每股售价0.20元，筹得500万元资金。贤能物流是从凯利板挂牌公司贤能集团（LHN Limited）分拆上市的业务，上市后84.1％股权仍由贤能集团持有。

贤能集团今天早盘股价挫跌4.48％至0.32元，或将成为它本月最大单日跌幅。