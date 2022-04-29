假公安唆使青年画“淤青”妆 再向青年父母勒索赎金

（早报讯）青年陷入假公安骗局，在骗子唆使下在脸和手臂画“淤青”妆，拍下照片视频以为在协助调查，殊不知骗子却将视频照片发给青年的父母勒索赎金。

警方今天（4月29日）发文告指出，当局4月26日接到报案，指一名21岁中国籍青年失踪。不久后，一名在中国的男子也向青年身在中国的父母，发出青年“受伤”的照片和视频勒索赎金。

接到报案后，宏茂桥警署、兀兰警署、机场警署、刑事侦查局、警察情报局和商业事务局的办案人员展开广泛搜索及调查。警方于4月27日在机场林荫道一带找到21岁青年，检查后发现他平安无事。

初步调查显示，青年接到骗子的电话声称是中国公安。对方指他在中国涉及洗黑钱，已对他发出拘捕令，因此要求他立刻切断与家人和朋友的联络。骗子也以协助调查的名义，指示青年在自己的脸上和手臂画“淤青”妆，并拍下照片和录下视频。在青年不知情的情况下，骗子将照片和视频发给青年的家人，要他们支付赎金才释放青年。

警方的调查显示，另有一名25岁男子及一名15岁青年也是这起假公安骗局的受害者。25岁男子按照骗子的指示，将一部手机、电话卡送给青年，15岁少年则协助购买手机和电话卡，还有干粮、化妆品，绳子、绷带等物品，并在骗子的指示下送给受害青年。

警方的调查工作仍在进行中。