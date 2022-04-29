肃毒员暴打毒贩逼供 监五年罚4000元

（早报讯）对毒贩拳打脚踢以武力逼供的前肃毒员，被揭曾醉酒辱骂警员，法官考虑所有罪状后，判他坐牢五年及罚款4000元。

法官也下令被告赔偿受害者（即毒贩）4500元。然而，被告没有能力缴交罚款和赔偿，得分别多坐牢10天和三周代替。

前肃毒局执法人员维戈大士（Vengedesh Raj Nainar s/o Nagarajan，35岁）2017年1月2­日，在兀兰关卡肃毒组办公室的厕所内对马来西亚籍毒贩斯瓦巴兰（34岁）施暴，逼他承认走私毒品的罪名。为此，他上个月被判三项威胁他人承认犯罪而打伤他人罪名成立。

法官今天（4月29日）下判时指出，被告案发时已在肃毒局工作约六年，理应知道不该暴打犯人逼供，并斥责被告的行为严重破坏法治，也打击公众对刑事司法系统的信心。

根据控方结案陈词，被告案发当天上班时口气有酒味，显然已喝了酒。他还为了躲避办公室的电眼，把啤酒罐藏在纸袋继续喝，法官指他显然目无法纪。

另外，被告故意选在厕所施暴以避免电眼拍下罪行，并使用钢头鞋踢受害者，可能造成更严重的伤势，法官指这都是下判时考虑的因素。

代表律师求情时表示，受害者的伤势偏轻，被告也没有使用武器或预谋干案。

律师也称被告在肃毒局任职11年来，工作表现良好且多次获颁奖项。但控方反指被告在值勤时干案，恰恰与这说法矛盾，他滥用了肃毒局人员的权威，并破坏肃毒局的声誉，控方因此认为法官不应把这因素当做求情理由。

由于受害者是在本地长期服刑的外国人，控方认为他较难采取民事诉讼，促请法官判被告对受害者作出赔偿。

被告今早也承认之前搁置的另两项抵触防止骚扰法令，以及一项酒类管制（供应与饮用）法令罪状。

对警员飙脏话

案情显示，被告于2020年3月14日下午开始，与朋友聚在组屋楼下喝酒，到了晚上宵禁时段也没停止。喝得烂醉的被告见两名警员前来劝他们离开，竟对警员飙脏话，当场被逮捕。

在家人陪同下出庭的被告，闻判时显得冷静。他将在两周后开始服刑。

肃毒局发言人回复zaobao.sg询问时表示，被告自2019年10月5日便被暂停职务，随着判刑，被告也将面对被肃毒局开除的纪律处分。

发言人表示，肃毒局制定了指导方针和行为准则，确保肃毒人员行为妥当，且会毫不犹豫对未达专业标准的人员采取行动。