骆建佑获颁《海峡时报》2021年度运动员大奖

（早报讯）凭借去年底夺得世界羽毛球锦标赛男单冠军这一成就，现年24岁的骆建佑获颁《海峡时报》2021年度运动员大奖。

骆建佑在上赛季初的表现中规中矩，但当赛季进入到后半程，他的表现渐入佳境，不仅在10月份赢得了荷兰公开赛冠军，一个月后又赢得德国海洛公开赛冠军，还在12月于西班牙韦尔瓦夺得世锦赛冠军，振奋人心。

在世锦赛中，骆建佑接连战胜了2020年东京奥运会冠军丹麦的安赛龙、世界排名第三的丹麦好手安东森、泰国的王高伦和印度的斯里坎·基达姆比等排名更高的选手，成为我国首位在这项赛事中夺冠的球员。

除了骆建佑外，其他候选人还有于梦雨（乒乓球）、林敏/刘瑞琦组合（帆船）、叶浚惟（台球）、墨士廉（风筝水翼板）、叶品秀（残疾游泳）和黄琳芷（保龄球）。

现世界排名第10的骆建佑说：“能够从这么多名出色的候选人中脱颖而出，赢得这个奖项，我很高兴。我认为我们所有人都值得这份殊荣，因为大家都付出了牺牲和努力。”

“我们都有各自的压力，需要克服这一切。这个奖对我来说意义重大，因为这证明了我的付出和努力没有白费。”

《海峡时报》体育主任李如灵是这个奖项评审团负责人，她表示，以往该奖项的候选名额只有五个，但我国运动员在冠病期间所展现出来的顽强与拼搏精神令人动容，因此决定将候选人名额增加至七个。

“骆建佑所取得的成就在这些人当中脱颖而出。他的夺冠促使很多家长们为孩子报名参加羽毛球课程，羽毛球和球拍的销量也激增。在我看来，这样的成就极具启发性。”