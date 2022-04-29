李光耀双语基金拨款80万元资助本地绘本

（早报讯）为鼓励人们从小学习双语，李光耀双语基金拨出80万元，资助本地创作者编创以新加坡为背景的绘本。有意获得资助者可在今年8月提交申请。

李光耀双语基金今天（4月29日）发文告说，资助绘本的编创是基金推动人们从小学习双语的其中一项努力；这些具有新加坡内容的绘本，也将丰富本地语言学习的素材。

也是李光耀双语基金主席的教育部长陈振声在文告中说，李光耀双语基金通过开发各种具有本地背景的语言学习资源，在培养孩子从小热爱语言学习方面发挥了重要的作用。

他也说：“幼年时期是语言习得和双语能力开发的关键时刻，我们期待创作者提呈有趣而且具有创意的计划书，帮助本地孩童通过好玩和引人入胜的的方式掌握语言技能。”

有意申请资助的绘本应以三至五册为一套，以新加坡为背景，而且适合4岁以下或4至6岁的幼儿阅读；绘本也应借助插图来讲述故事，并培养幼儿的视觉和早期识字能力。

申请资助的绘本应使用母语或者双语（英语和母语）编写。如果绘本不带文字，则应附上配套的学习指南，为家长或看护者提供引导对话的提示，以促进幼儿的语言学习。

李光耀双语基金将根据绘本在文字和视觉上的价值、冲击力和原创性进行评估。

基金也将举行两场线上推介会，为有意申请者提供更多信息，时间是5月7日上午10时至12时，以及5月12日晚上7时至9时。