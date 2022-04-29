卫生部将推出9000万元的人口健康研究津贴

（早报讯）卫生部将推出9000万元的津贴，旨在推动人口健康方面的研究与创新，尤其针对促进健康、预防性保健，以及卫生服务方面的研究。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生今天（4月29日）受邀参与由新保集团与老年教育与研究院（GERI）联合主办的首届新加坡人口健康研讨会时，宣布了这项全国医学研究理事会津贴。

他指出，当局希望这个津贴能支持更多进行创新人口健康研究的研究员，以推进“健康SG”计划，并且突破我国在促进健康、预防性保健，以及卫生服务方面的传统做法。

这项人口健康研究津贴（Population Health Research Grant）将在研究、创新与企业2025计划（RIE2025）下的“人类健康与潜能”（Human Health and Potential）框架下推出，全国医学研究理事会计划在下来几周内公布更多详情。

另一方面，新保集团在研讨会上宣布设立人口健康研究与实施中心（Centre for Population Health Research and Implementation），希望在人口健康研究与社区护理服务之间搭建桥梁，及早把研究结果转化成能惠及社区的成果。

这个非实体的研究与实施中心将专注于四个研究主题，涵盖弱势青少年、糖尿病、复杂需求，以及衰弱前与后期的研究。