涉助爱情骗子接收12万元 六旬妇面控

（早报讯）妇女欺骗两家银行批准她开设个人户头后，再把户头供骗子收取三起爱情骗局逾12万元骗款，被控五项控状。

被告塞西莉亚（De Silva Yvonne Cecilia，64岁）昨天（4月28日）被控上庭，面对五项控状，包括抵触滥用电脑法令、付款服务法令和欺骗。

根据控状，被告涉嫌在2019年9月24日至11月18日，欺骗一家银行让她开设个人户头，她接着把银行卡邮寄给一名在马来西亚的男子“艾德蒙”。

另外，被告也被指在去年3月24日至4月24日，欺骗另一家银行开设户头，并把资料交给另一名男子“克里斯”。她也在这期间涉嫌使用另一个银行户头接收约6000元赃款，再将这笔钱转账到另一个银行户头。

根据警方文告，被告于2019年在面簿结识至少两名陌生人，后者以做生意为由要求被告协助在新加坡接收款项。被告被指同意出手帮忙，欺骗两家本地银行，以自己的名义开设银行户头供两人使用。

调查也显示，被告的银行户头遭不法之徒用来洗黑钱，涉及金额来自三起爱情骗局。三名受害者在社交媒体网恋后，对方以资金周转不灵，或领取包裹费用等借口，骗受害者转账多达12万1000元。

案展下月26日过堂

被告面控后，控方表示被告料面对额外控状。案展5月26日过堂。

警方提醒，公众应当拒绝他人使用个人银行接收款项或转账，也不要向外公开自己的Singpass资料，以免涉及洗黑钱罪案。

警方也强调，警方严正看待协助洗黑钱的罪行，违法者将依法处置。