杨莉明刘程强等获颁国大文学社科学院卓越校友奖

（早报讯）在国家建设、大学发展或文学与社会科学领域做出贡献，通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明和工人党前秘书长刘程强等五名杰出人士，获新加坡国立大学文学暨社会科学院颁授2021年度卓越校友奖。

授奖仪式今天（4月29日）傍晚举行。获颁卓越文学与社会科学校友奖（FASS Distinguished Arts and Social Sciences Alumni Awards）的另外三人是新加坡驻日本大使陈海泉、“必要剧场”（The Necessary Stage）驻团编剧哈里斯·沙玛（Haresh Sharma）和中区市长潘丽萍。

设立于2015年的这个奖项通常每年颁发，但去年的授奖仪式因为冠病疫情，延后至今年才举行。

国大校长陈永财教授在新闻稿中指出，获奖的五人以独特方式为国家做出了贡献，他们的热情、毅力和对卓越的追求，鼓舞了当下和未来几代文学院学生。

他说：“国大为能够有他们这样的校友感到自豪。我希望他们继续与母校和文学院保持密切联系。我们可以携手培养和激励下一代新加坡人，充分实现他们的潜力。”

国大文学暨社会科学院院长黄福安教授也说，2021年度的卓越文学与社会科学校友奖获奖者在本地或者国际舞台上都发挥了关键作用。“无论在艺术、政策制定、外交关系还是社区参与，卓越校友奖得主都体现了文学院为社区服务的特质。我们对他们的成就感到非常自豪。”