“网络公民”主编和投稿人 判监后提上诉

（早报讯）分别刊登和撰写有损新加坡内阁成员声誉的文章，“网络公民”主编和投稿人上周被判监后，都已针对罪成和刑罚提出上诉。

主编许渊臣（39岁）和投稿人迪科斯塔（38岁）各面对一项刑事诽谤的罪名，迪科斯塔也另外面对一项滥用电脑法令的控状。

两人不认罪，经审讯后，去年11月判罪成，并于上周四（4月21日）分别判坐牢三周，以及三个月又三周。

许渊臣在判刑当天入狱服刑，但他隔天（22日）通过律师提出上诉。

投稿人保释金提高至1万5000元

迪科斯塔原本获准展期至5月4日服刑，但他在本周二（26日）通过律师提出上诉。他今天（29日）回到国家法院申请保外候审，法官最终将他的保释金从1万元提高至1万5000元。

根据控方的结案陈词，迪科斯塔于2018年9月4日，擅自利用友人沈伟力（译音）的电邮账户向“网络公民”（The Online Citizen，简称TOC）投稿，最终刊登的稿件标题为“谢健平面簿贴文的启示”。

控方指出，迪科斯塔当时发送的电邮指责“最高级别官员贪污”，内容有损内阁成员声誉，而网络公民主编许渊臣则因为未核实就刊登上述文章，两人行为足以构成刑事诽谤。

“网络公民”早前因拒绝申报所有资金来源，去年10月被取消执照。