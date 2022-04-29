本地股市周五起0.65%

（早报讯）中国最高领导人承诺加大经济刺激措施以带动经济增长，让市场猜测中国在来临劳动节可能出台相关刺激措施，使得中国和香港股市大涨，也推动我国股市今天（4月29日）午盘一度显著走高，但过后回落。

新加坡海峡时报指数午盘一度上扬54.55点或1.6%至3389.64点的盘中高点，但之后未能稳住涨势而回跌，全日涨21.81点或0.65%，闭市报3356.90点。

海指全场成交量17亿8000万股，总额20亿2000万元。上升股282只，下跌股224只。

成分股方面，13只上扬，12只下跌，五只持平。

领涨的是大华银行（OCBC）、星展集团（DBS）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）。大华银行起3.60%，收报12.39元；星展集团起2.76%，收报33.92元；扬子江船业起2.25%，收报0.91元。

领跌的是怡和控股（Jardine Matheson）、新翔集团（SATS）和城市发展（CDL）。其中，怡和控股跌4.99%，收报53.13美元。

由中共中央总书记习近平主持的中央政治局会议指出，要“抓紧谋划增量政策工具，加大相机调控力度”，以及“加大宏观政策调节力度，扎实稳住经济，努力实现全年经济社会发展预期目标，保持经济运行在合理区间”。

这项会议受到市场瞩目，期望能从中找到中国将振兴经济的线索。消息一出，区域股市都得到提振，香港和中国股市纷纷上扬。

其中，香港股市全日大涨4.01%，领先区域股市。京东和百度分别飙涨15.68%和10.30%。深圳股市和上海股市也分别上升3.69%和2.41%。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮受访时说，由于市场谣传和猜测中国将推出经济刺激措施包括减息，带动本地股市午盘一度上涨。