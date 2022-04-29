汽车平台Motorist采用人工智能科技估测二手车售价

（早报讯）车主想要卖车时一般都会多方比价，也可能会被二手车行压低车价，汽车平台Motorist推出本地首个使用人工智能科技的实时车价估测功能，车主仅需输入少数资料，即可获得预估车价，以决定是否卖车。

2015年从协助车主脱售二手车起家的Motorist，自2019年推出手机应用后，已有超过15万名用户，并促成了超过9亿元的车辆交易，在累积大量数据后，公司决定使用人工智能科技，分析和估测不同车款的车价，系统演算法的误差率仅约5%，换言之，绝大部分车主最终所接获的卖车献议，和预估车价相差不远。

Motorist首席营销官吕俊宏今日（4月29日）在记者会上指出，手机应用用户可免费使用这项本月推出的新功能，车主一旦觉得预估价接近心目中理想卖车价格，可点击应用内的按钮，就会有专属人员联系售车事宜。有关预估车价仅供参考，车主在售车前，仍需要参与拍卖等二手车行出价，以完成交易。

吕俊宏说，尽管汽车会随着车龄增加而贬值，但近年拥车证成价节节攀升，一些想要换车或不再打算开车的车主，可以通过车价估测功能，了解目前是否为卖车好时机。他指一些车主在扣除汽车贷款后，出售车辆可取得盈余。

车主在使用该手机应用时，只需输入车款、身份证最后四个号码及字母，马上可获得预估车价和相关资料，包括车价走势图、贬值率、路税和拥车证有效期等。

例如，一辆拥车证在2026年9月到期的本田思域（Honda Civic）1.5 Turbo轿车，今年1月预估车价约6万7000元，但最新预估价已涨至6万9229元。