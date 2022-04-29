疏忽撞死电单车骑士 资深律师监两周吊照五年

（早报讯）突然切换车道撞倒电单车，导致骑士摔落马路遭罗厘碾死，资深律师判坐牢两周，及吊销驾照五年。

这起致命车祸发生在2018年9月12日下午5时19分左右，地点在朝往大士方向的亚逸拉惹快速公路上，死者是来自马来西亚的黄耀伟（译音，33岁）。

开车的司机，是执业30多年的刑事律师吴荣耀（57岁），他早前承认一项疏忽行为导致他人死亡罪状，今天（4月29日）被判刑。

法官下判时表示，被告疏忽导致一人丧命，必须承担后果。脸色沉重的被告听了默默点头。

法官指被告必须为罪行坐牢，但念在他真心懊悔、自愿交出驾驶执照，全程配合警方调查且选择认罪，因此决定判他两周监禁，少于控方要求的三周监禁。

zaobao.sg之前报道，被告当时在快速公路最右边车道行驶，他并未注意到前方路段正在塞车，因此在前面的车子刹车时来不及反应，撞上前方车辆后紧急调转车头，撞倒在左后方行驶的电单车。

撞电单车没停车 拖行骑士落在罗厘前

被告撞上电单车后没马上停下，骑士连带电单车被拖到右边第三条车道，落在一辆罗厘前面。罗厘来不及刹车，死者惨遭碾过，当场丧命。

由于事发突然，尾随被告的多辆车子都刹车不及，导致四辆车子连环相撞，其中一辆车的乘客还扭伤颈项。主控官指出，被告没看清路况，也没与前方车辆保持安全距离才酿祸。

被告的代表律师早前曾表示，被告不是连环车祸的肇事者，相撞是因其他车辆没有注意安全距离才造成的。这起案件之前也上了民事法庭，但法庭并未裁定被告须对其他车主负上任何民事责任。

被告吴荣耀曾参与“死罪法律援助计划”，为面对死刑的罪犯提供义务服务，也积极为刑事法律援助计划（CLAS）提供义务服务而曾获奖。