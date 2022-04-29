骗司机帮买烟把车驾走 青年认偷车罪

（早报讯）两男一女涉嫌共谋偷车，想把司机骗下车帮忙买香烟时把车驾走，他们第四次尝试时终得逞，过后上网要把赃车卖掉。

其中两人隔天应买家邀约见面，不料遭便衣警察埋伏，两人情急之下猛撞两辆车子后逃逸，但最终还是被捕。

涉案三人年龄介于16岁至20岁。其中，20岁的拉克山今天（4月29日）承认偷车、鲁莽行事、未持驾照开车、恶作剧、持有电晕器和欺骗等九项控状，另外八项则交由法官下判时一并考虑。

共谋偷车转卖牟利

根据案情，被告于去年10月29日与19岁同伙陈敬凯（译音）计谋偷车转卖，从中牟利。他们于是计划通过Telegram的拼车群组找寻司机，找机会让司机下车帮忙买烟，过后把车开走。

由于一直没找到愿意载送他们的司机，两人怀疑司机或许对女乘客比较感兴趣，于是找来一名16岁女友人帮忙。

先盯上三司机 计划未得逞

三人第一天先后盯上了三名司机，可是偷车计划并未得逞，因为其中两名司机拒绝帮他们买烟，另一名司机则要他们先下车，把车门锁上才帮他们买烟。

被告和陈敬凯隔天重施故技，在勘宝坊（Compass One）找到一名愿意提供拼车服务的22岁司机。司机后来按两人要求，在惹兰加由一带下车帮忙买烟，被告因此有机可乘，趁机跳上驾驶座把引擎未关的车子开走。

被告当时没有驾照，他后来让女同伙上车，通过后者在网上打广告要转售赃车。

受害者在车子被偷后报警，也在Telegram群组要求网民帮忙留意失窃的车子。

换车牌避追查

被告和两名同伙看到贴文后决定更换车牌，避开追查。被告先把陈敬凯送回家后，在马林百列一带的多层停车场随便挑了一辆白色轿车，把车牌调换。

隔天（10月31日）凌晨2时，被告和女同伙按买家要求，到义顺第21街露天停车场见面交车，殊不知便衣警员早已在场埋伏。

被告把车开入停车场就被警员开车包围，被告当时误以为受害者带了家人围堵他，吓到猛踩油门，撞上没有标志的警车和一辆货车后逃之夭夭。

被告之后把赃车交给陈敬凯，自己则与女同伙搭私召车到朋友家躲起来。警方展开调查后，在同天早上10时许找上门捉人，并从被告身上搜出一个电晕器。

缓刑期间又犯五罪

庭上揭露，被告曾在2019年犯下18项罪名被判缓刑监视，但他在缓刑期间又再犯下五条罪名，同年被判入青年改造所一年。他本得接受监视至2023年底，但却在这期间犯下此案。

法官要求提呈青年改造所报告，案件展至5月20日下判。

陈敬凯也被控上庭，他被指从被告手中接过赃车后，载一名男子出门时被警方包围，他企图逃走时撞伤五名警员，也撞毁警车和两辆私家车。他的案件另外审理。

女同伙、男乘客和另一名企图协助弃车的16岁少女事后都被捕，但庭上未揭露他们是否被控上庭。