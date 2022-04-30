“每两三步就有一猫昏迷” 民防员火场救13猫10分钟灭火

（早报讯）失火组屋浓烟弥漫，遍地都是被呛晕的家猫，民防人员每走两三步就从地上抱起一只猫，众人以接力方式将14只猫抱出火场急救，最终救回13只，火势也在10分钟内被扑灭。

这起火患发生在4月21日上午约8时30分，地点在武吉班让的法嘉路（Fajar Road）第422座双层公寓式组屋的二楼单位，火患主要源自屋内的晾衣处。

武吉巴督消防局接获火患通报后，20名民防人员火速赶到现场，使用三个压缩空气泡沫背包灭火，救出14只失去意识的猫。

参与此次行动的其中三名消防员星期四（28日）向《联合早报》绘述了救援过程。

参与这起火患救援行动的（左起）林原豪中士、胡丝慧中尉和亚齐德上士长，向媒体叙述过程。（卓祾祎摄）

消防队长胡丝慧中尉（29岁）说，抵达失火单位时，浓烟正不断从门缝冒出。他们确认屋里没人，窗口无法打开后，决定破门强行入屋灭火。

胡丝慧形容，单位里当时浓烟弥漫，能见度很低，他们小心翼翼前进时，发现地上躺着不少已经失去意识的猫，而且是“每走两三步”就有一只。

民防员组人链接力救猫

她说，“动物也是一条生命，我们每看见一只昏迷的猫，就会把它抱起传给跟在后方的同伴，一个传一个把它们救出火场。同一时候，另一组民防人员则使用压缩空气泡沫背包灭火。”

胡丝慧说，在得知屋主一共饲养了14只猫之后，民防人员立刻进行点算，确保每一只猫都被救出火场。

参与救火行动的林原豪中士（25岁）受访时说，火势在10分钟内扑灭后，他在走廊看到满地都是失去意识的猫，于是使用呼吸器让猫咪提供新鲜空气，设法救醒他们。

也是紧急医疗技术员的消防组长亚齐德上士长（39岁）则表示，他们很快就发现呼吸器作用不大，于是赶紧使用紧急医疗包内的氧气筒让猫吸氧。“好在我们及时变通，大部分猫咪在吸氧之后都恢复了意识，情况较轻微的猫甚至可以立刻站起来走动。”

三猫情况严重只救回两只

不过，亚齐德发现有三只猫的情况较为严重，他与另外两名紧急医疗技术员为这三只猫进行心肺复苏术，最终救回两只。

民防人员使用氧气筒和面罩让猫吸氧，并为情况比较严重的三只猫进行心脏复苏术。（卓祾祎摄）

亚齐德说：“我们不知如何为动物进行心肺复苏术，可是当时情况危急，我们只能凭借自己的经验，以自己认为适当的力度，用手指按压猫的心脏部位。两只猫后来恢复了心跳，但有一只还是没有反应，死了。”

胡丝慧说，屋主接到消息赶回家，发现猫只几乎都获救时，就对民防人员表示了感激。屋主过后把猫送到兽医处治疗，这些猫目前恢复情况良好，只有几只仍需医疗照顾。

组屋不允许养猫 触法者可罚款

建屋发展局规定，组屋是不允许饲养猫只的，原因是猫一般都不愿意被绑着，而且又无法安定地留在家中，它们的排尿习惯和发出的声响也会干扰到邻居。根据建屋与发展法令，如果触犯条例，违例者可被罚款不超过4000元。