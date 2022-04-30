职总成立青年专责小组 了解初入职场者需要与诉求

（早报讯）全国职工总会成立青年专责小组，深入了解出入职场的年轻人在生活与工作上的需要与诉求。除了致力于解决相关的问题，职总也希望帮助这个群体实现他们的理想。

职总在今天（4月30日）发表的五一劳动节献词中做出这项宣布，并承诺继续致力于为所有工友谋求福利，无论他们处于职业生涯的任何阶段，包括专业人士经理和执行人员（PME）、自雇人士、妇女、低薪工友以及年轻人。

职总秘书长黄志明日前接受记者采访时透露，虽然35岁以下者一般都可以算是年轻员工，但他要求专责小组将沟通对象定在25岁以下的群体。

黄志明解释，25岁至35岁的群体面对的问题相当多样化，除了有初入职场的困扰，其中一些人也开始面对组织家庭后的生活问题，而他希望小组能够聚焦于入职的挑战。

为了更新并加强与年轻工友的契约，职总去年和新跃社科大学合作展开调查，了解年轻人所面对的挑战和需求。调查发现，年轻人面对的三大职场挑战分别是就业前景、财务问题以及心理卫生。

黄志明说，由职总助理秘书长朱倍庆领导的专责小组将在这个基础上展开工作，小组其他成员的名单以及具体工作范围会在日后公布。

黄志明也透露，他希望专责小组能和1万名青年接触，并在深入了解情况后的12至18个月内拟定建议书，为职场年轻人的需求服务。