巴士车长与脚踏车骑士交流 模拟彼此在路上行驶的情景

（早报讯）马路如虎口，本地不时发生巴士与脚踏车碰撞的事件，要是行驶双方能互换角色，体验彼此在公路上行驶的情况并增进交流，相信有助减少意外的发生。

巴士业者Go-Ahead今天（4月30日）举行脚踏车骑士与巴士车长的安全意识交流会，旨在促进巴士车长和骑士之间的相互理解和尊重，以提升道路安全。这也是公共交通业者首次举行这类交流会，并得到陆路交通管理局和新加坡脚踏车联盟会的支持。

驾驶巴士超过15年的王文伟（46岁，车长）受访时表示，能够与脚踏车骑士交流对话是个难得的机会，可以得知他们的意见。“今天我听到骑士的很多观点，也了解他们骑车时的一些困难。”

他说：“很多时候我们只是不了解彼此，有时骑士会觉得我们驾车很鲁莽，但其实是我们看不到他们……如果大家都能了解对方的看法并建立共识，一起提升彼此的道路安全意识，肯定是双赢的局面。”

共有20名巴士车长和脚踏车骑士出席了交流会，并通过情景模拟以及角色扮演活动，进一步了解双方在路上的难处和盲点等。

例如，在其中一场角色扮演活动里，脚踏车骑士坐在巴士车长的座位，体验和了解车长在驾驶巴士时的视线。

出席交流会的交通部高级政务次长马炎庆说，由Go- Ahead发起的这项公路交通安全倡议，将让车长和骑士受惠，因为公路安全是所有公路使用者的共同责任。

也是活跃通勤咨询小组主席的马炎庆表示：“我吁请每个人继续尽自己的本分，遵守规则和准则，在公路上互相照顾。”