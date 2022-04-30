调查：逾半数青年不愿向人倾诉心理问题 担心被排挤

（早报讯）根据一项调查，约四成本地人曾面对心理健康问题，单在青年之中，比率达50%。不过，超过六成青年不愿意向人倾诉，担心被排挤。

人民行动党青年团上个月针对心理健康课题向超过600人展开网上调查，今天（4月30日）在#BetterTogether倡议运动公布调查结果。

参加调查的人，年龄介于10来岁至65岁以上。青年的定义为15岁至35岁。

调查发现，约八成受访者认识曾面对心理健康挣扎的人。五分之二的人自己也经历过这方面的挣扎。

超过九成觉得心理健康疾病的影响往往被忽略。此外，超过七成觉得自己没有能力协助面对心理健康问题的人。

教育部长陈振声、教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲和惹兰勿刹集选区议员文礼佳博士今天为#BetterTogether运动主持推介。

倡议通过三方面应对心理健康问题，包括鼓励人们照顾自己和身边人的心理健康，在社会建立足够的支援，以及改变社会对心理问题的既定印象。

配合运动，由本地导演陈子谦制作的宣传短片邀请陈振声、孙雪玲和文礼佳入镜，针对心理健康分享看法与个人经历。

冰淇淋店Apiary即日至5月29日也推出特别口味冰淇淋，部分销售所得捐给新加坡儿童会，支持青年心理健康项目。

心理健康组织代表等出席在Apiary举办的推介活动，与三名嘉宾就心理健康课题交流。