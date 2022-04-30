破产男开公司租公寓出国玩 监四周

破产男开公司做汽车买卖生意，找人合伙挂名当董事，自己躲在幕后经营，被判入狱四周。

被告是46岁陈庆勇，他昨天（4月29日）承认抵触一项公司法，指他在破产期间没有寻求法庭或官方受托人批准前，经营一家公司。

案情显示，被告在2007年3月16日宣告破产，直到2016年9月20日才被解除破产令。

不过，被告在2014年10月却跟两名友人王恒盛（41岁）和洪宝明（46岁）开公司做汽车买卖生意，并于11月28日注册公司。由于被告和王恒盛破产，只能由洪宝明担任唯一的董事。

当时，只有被告拥有逾10年汽车买卖的经验，而洪宝明对此一窍不通，因此经营公司的重担多数落在被告身上，包括安排办公室和展示厅的位置、招聘销售员、处理销售员的薪资和佣金等。

被告的职责包括跟销售员合作，购买二手车和推销汽车给顾客，也负责处理销售业绩，并为购入的二手车定价以及详细记录每辆二手车的资料等。

为此，被告知道每份订单的收益，也在售卖二手车后，决定该支付销售员多少佣金，金额介于500元至1万5000元之间。

洪宝明在被告的要求下，以公司名义为被告租下一间公寓，被告也在经营公司期间，一周多次带洪宝明外出用餐喝酒，吃香喝辣。

期间，被告至少带洪宝明到越南游玩两次，被告当时表示这些费用都是用公司的资金支付。

控方指出，除了被告领取的薪资和佣金外，他也获取其他的个人利益，时间长达八个月。（人名译音）