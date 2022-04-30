新马跨境德士暂维持原价 每人12元或每趟48元

（早报讯）由于涨价申请还有待公共交通理事会通过，新马跨境德士服务明天（5月1日）起恢复运作后，每人单程收费将暂时维持12元或每趟48元，直到另行通知。

新柔德士同业协会主席邓国泰今日（4月30日）答复《联合早报》询问时指出，已知会公交理事会有关调涨收费的事宜，每人上调3元至15元，或每车四人收费从原有的48元涨至60元。

根据点对点载客服务监管框架规定，德士业者如果调整收费，必须提前至少28天通知公交理事会，并在至少七天前对外公布新收费。公交理事会日前受询时透露，当局是在4月26日接到新柔德士同业协会有关调整车费的电邮，理事会正同协会澄清相关细节。

邓国泰说，有意乘搭跨境德士前往马来西亚的公众，可在5月1日凌晨零时01分起，到万山街新柔德士站乘搭德士前往新山拉庆车站。至于从新山往新加坡的收费，同样维持每趟55元不变，但司机会载乘客到家，而非在万山街下车。

近240辆德士获准提供新马跨境载客服务

截至本月22日，陆路交通管理局已批准156名马国德士司机的跨境许可证，加上本地80辆已获批的德士，共有近240辆新马两国的德士可提供跨境载客服务。

陆交局发言人受询时，呼吁公众不要使用未取得公共服务车辆执照的载客服务。

“这些车辆可能没有充分的第三方保险，乘客乘搭这些车辆，如果发生交通事故，可能无法获得保险赔偿。”

根据公路交通法令，没获得公共服务车辆执照的车辆，不能提供载客赚钱服务，违例者可面对罚款最高3000元，或监禁最长六个月，或两者兼施；所使用的车辆也可能会充公。

《联合早报》曾报道有马国业者公开在社交媒体上打广告，使用当地注册的私家车入境载客，这类从新加坡市区到新山市区的包车服务每趟收费90元。