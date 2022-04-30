本地一10月大男婴 罹患原因不明急性肝炎

（早报讯）卫生部通报一起原因不明的男婴急性肝炎病例，仅10个月大男婴在本月25日被送往竹脚妇幼医院急诊室医治，目前男婴和与他有接触的家人情况良好。

卫生部发言人今日（4月30日）答复《联合早报》询问时指出，当局在29日接获有关男婴入院的通报，正在做进一步的调查，以确认这起病例是否与国际上及世界卫生组织通报的原因不明急性肝炎病例相似。

实验室检测已确认这起病例对引起肝炎的常见病毒（A型、B型、C型和E型肝炎病毒）呈阴性反应。这名男婴曾在去年12月确诊冠病，但目前尚无证据证明男婴罹患的急性肝炎与冠病有关联。

全球共有17个国家通报超过200起原因不明的儿童急性肝炎疑似病例。卫生部正在密切监督情况，并已通知所有医生，对出现肝炎症状却无法确定原因的儿童保持警惕。

发言人说，肝炎可能由病毒感染、喝酒、毒素、药物和某些医疗状况引起。目前导致全球儿童罹患急性肝炎病例的确切原因尚不清楚，尽管初步调查表明这些病例可能与腺病毒感染有关。腺病毒是一种常见的病毒，通常会导致呼吸道或肠胃道疾病，但一般不会导致健康的儿童患上肝炎。

卫生部提醒，保持良好的卫生习惯如勤洗手，有助于减少许多常见的传染疾病，包括腺病毒感染。卫生部也建议，身体不适的孩子不要上学，直到症状消失或被评估适合重返学校。

发言人也提醒家长或监护人，一旦孩子出现肝炎症状，应尽早求医。肝炎的症状包括深色的尿液、浅灰色的粪便、黄疸、皮肤发痒、肌肉或关节疼痛、发烧、恶心、呕吐或腹痛、嗜睡或食欲不振。