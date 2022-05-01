李显龙总理：新加坡必须保持开放 应对俄乌战争对生活费冲击

（早报讯）俄乌战争造成生活费进一步上涨，新加坡作为一个与全球经济紧密结合的小国，在全球市场中没有议价的能力，只能被动地接受定价。新加坡必须采取的策略，是保持开放，让经济更坚韧、更强大。

今天是五一劳动节。李显龙总理今天（5月1日）上午在全国职工总会主办的劳动节集会上发表讲话。

李总理说，俄罗斯是石油和天然气的主要出口，乌克兰则是小麦、玉蜀黍等谷类和菜油的其中一个最大出口国，俄乌战争已经造成全球能源紧缩，也干扰了全球粮食供应，人们已经面对能源和食品价格飙涨的问题。

根据贸工部的估算，过去16个月原油价格上涨一倍，已经对我国造成80亿元的损失，相当于国内生产总值的1.5%。李总理指出，这是不可避免的影响。

他说，政府竭尽所能减少局势对新加坡人的冲击，缓解生活费上涨带来的压力。这包括，今年的财政预算案包含的援助配套和各种补贴，金融管理局最近允许新元升值，以及政府采取措施确保粮食和能源供应不受影响，

李总理说：“这些都会有帮助，但我们要准备好接下来会出现更多经济挑战。”

这些挑战包括，通货膨胀会居高不下，全球经济增长会疲弱，未来两年甚至可能会出现衰退。

李总理说，新加坡对全球趋势的影响力有限，只能采取继续保持开放，让经济更坚韧强大的策略，抓紧增长、开发新能力的机会，成为一个更有竞争力的经济体。

李总理强调，劳资政伙伴密切合作寻求双赢结果，在过去是克服不稳定时期和危机的方式，也是未来继续团结一致，创造成功所需的因素。

他也重申，在经济上取得成功并不足够，社会和政治团结也要跟上，若非如此，新加坡人在外患压力下出现分裂，“我们就完了”。