李总理：企业应顺应趋势 重塑品牌 采取灵活工作安排

（早报讯）冠病疫情改变了本地企业经商模式，企业要抓住疫后新机遇有必要想办法转型，三大转型方法是：顺应行业趋势、行业重塑品牌吸引更多人加入，及落实灵活工作安排以减少员工流失率。

李显龙总理今早（5月1日）在全国职工总会举办的劳动节集会上发表演说时指出，一些工会和企业领袖向他反映所面对的挑战，及如何调整和适应以解决问题和抓住新机遇，他乐见工会和企业有正面改变。

总理分享三个企业案例，其中一个是精密工程公司Certact Engineering面对危机挑战，决定转换跑道从金属业务走向更有商机的塑料业务，公司加入职总的企业培训委员会计划，在获得工会和员工的全力支持下，公司业务翻倍，也增聘更多员工。

此外，一家再循环和废物管理公司华与华（Wah & Hua），从德国引进智能垃圾车、更改员工职称等，落实一连串增加生产力和员工技能的措施，积极改变公众对垃圾的观念，让公司形象提升，和纾解人力紧张问题。

另一方面，疫情改变了工作常态，总理说，以员工为中心的公司，未来将在劳动力市场上表现出色。

由于远程办公，员工更重视灵活性和自主性，因此有必要最大限度发挥国内劳动力潜力。

总理说，老龄化的劳动队伍加上人口几乎没有增长，劳动力将成新加坡的永久制约因素，不过规划中的灵活工作安排劳资政指导原则，可协助解决一些问题。

他说，当中涉及一些调整，需要雇主和员工的配合，但一旦能良好落实灵活工作安排，许多人包括母亲和看护者可继续工作。