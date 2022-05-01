芽笼士乃巴刹再现开斋节采购人潮

（早报讯）两年来首次可以不受社交人数限制庆祝开斋节，向来备受马来族顾客欢迎的芽笼士乃巴刹今早再现昔日的热闹景象，许多家庭带着兴奋的心情前来抢购新鲜食材，都迫不及待能在后天举行家庭聚会，为一家大小烹煮美味佳肴。

来临星期二（5月3日）就是开斋节，记者今天（1日）早上7时走访芽笼士乃巴刹时，人潮汹涌，尤其是卖肉的档口都排着长长人龙。许多前来购物的家庭都拎着大包小包满载而归。

53岁的罗莎琳（Rosalind Hussin，经理）清晨6时就从盛港来到芽笼士乃巴刹，陪同72岁的母亲购买新鲜食材，准备为亲朋戚友烹煮开斋节必备的美食，如仁当鸡肉、马来粽（ketupat）、炒参峇（Sambal Goreng）等。

“社交人数限制放宽之前，我们觉得要是可以开放允许10人群聚就已经心满意足了，没想到完全开放了，所以我们马上联络亲戚做好家庭聚会的安排。”

她说：“我们家人的关系都很亲密，十多年前，当我们的孩子都还小的时候，我们还会租一辆巴士，40多人一起出游。”

早上7时就抵达芽笼士乃巴刹购物的家庭主妇利妮（Leeny Marliana，38岁），与丈夫育有七个年龄介于8岁至19岁的孩子。在疫情之下，他们一家九口都无法一同出门去，过去两年的开斋节，孩子都只能待在家里。

利妮说：“最兴奋的就是孩子们，他们已经很久没有和堂或表兄弟姐妹一起玩了。”