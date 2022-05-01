第四代团队将启动集思广益工作 制定国家下来10年及长远路线图

（早报讯）由财政部长黄循财领导的第四代团队将启动新的全国运动，聆听各界对经济、医疗、住屋、教育和其他许多课题的想法，以更新社会契约，并最终制定“新加坡前进”（Forward Singapore）议程，为我国下来10年及更长远的未来制定路线图。

这个集思广益的全国运动将在不久后正式推出。黄循财今天（5月1日）在全国职工总会的劳动节集会上提前宣布消息，希望争取工运的全力参与和支持。这也是他上个月中正式获推举为第四代团队领导人后，首次在本地发表演讲。

黄循财说，冠病疫情和乌克兰战争是历史的重大转捩点，将把我们带进全新的、不同的世界。新一代新加坡人也进入成年，有着不同志向和期许，包括渴望更多元的社会、更多的制衡（checks and balance）制度。

“这意味着我们必须更广泛地检视我们的目标和优先事项，思考我们要如何集体更新和加强我们的社会契约，以及我们要如何确立我们建设下一阶段新加坡的使命。”

黄循财说，通过这个全国运动，我国将思考需要在哪些方面改变做法，但也会肯定那些做得好的地方，探讨如何做得更好。

他强调，这指的不仅是政府能为人民做的事，而是我们能为彼此做些什么，所有人如何共同为建设一个更美好、能够体现我们价值观的社会做出贡献。