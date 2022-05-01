数十改装车聚集加冷 百人围观惊动警方

（早报讯）改装车发烧友相约加冷一带聚集，数十辆改装车加上大批公众围观，惊动警方和陆交局稽查员到场。

这场聚会于星期五（4月29日）晚上发生在加冷一带的体育场林荫道（Stadium Boulevard）附近一个露天停车场。

根据网上流传的许多视频，现场一家体育用品商店外的停车场聚集了至少过百人，期间不少耀眼炫目的改装车驶入该区聚集。这些车子包括价值几十万元的超级跑车，以及一些造型复古的汽车等。其中一些跑车的排气管可向外喷射火焰，另一辆黄黑色车子的底盘相信安装了照射灯，行驶时地面映照出蓝光。

一些汽车排气管喷出火焰，四周围观者拍照。（取自网络）

不少年轻人围在马路两旁，拿起手机拍摄到场的车辆，还不时发出欢呼声。

另外有视频显示，期间警车曾驶入上述的停车场，当局的执法人员也乘电单车到场。

网民留言称，一些车辆看到执法人员到场就离开。也有人说，当时活动已接近尾声，大家也就干脆散场。

根据面簿专页“Basement 1”上周三（27日）的贴文，周五（29日）是一场非正式聚会活动。贴文里也提到：“我们为此等了两年。”

期间有警车到场。（取自网络）

活动召集方：有人行为不负责任

活动召集方“Basement 1”昨天（30日）下午再次贴文，称现场有人做出不负责任的举动。

贴文写道：“我们得悉执法人员到场了，他们最初没采取什么行动。”

活动召集方表示，有人在聚会尾声做出了不负责任的行为，主办方不能控制，因此执法人员得介入。Basement 1提醒出席这类活动的人要注意安全以及配合之外，同时也感谢执法人员到场确保安全。

《新明日报》已经向当局查询当天情况。