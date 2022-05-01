爬梯挂物摔下 64岁工人头重创不治

（早报讯）一名64岁工人在三巴旺天后宫外的帐篷悬挂物品时，从1.2米高度的梯子跌下，送院后伤重不治。包括这起意外在内，4月份已经有九起工作场所致命事件。

这起致命事故发生在4月21日早上约11时50分，地点在三巴旺天后宫外，死者是一名64岁本地工人。

工作场所安全与卫生理事会昨天（4月30日）发通告指出，一名工人在尝试将物品挂到帐篷顶部时，从大约1.2米高的A型梯子摔下，导致头部受伤，他在送院后两天伤重不治。

民防部队受询时证实，当天在早上约11时50分接获通报，将一人送往邱德拔医院救治。

事发地点因雨地滑 工人用梯子仅穿拖鞋

根据通告，事发地点的因下雨地面湿滑，工人在使用梯子时，仅穿着拖鞋。

工作场所安全与卫生理事会提醒，在使用梯子时应注意安全，否则可能会导致受伤或死亡。2021年12月24日也发生了另一起涉及梯子的致命事故。

使用梯子 安全须知

为防止类似事故，在使用梯子时应该考虑以下措施，如使用前确保梯子完好无损；将梯子安全放置在平地上；工人若有任何不适避免爬梯子；上下梯子时保持三个触点，且双手不要携带任何工具或材料；双脚不要踩在梯子的最顶端；将重心保持在中间，身体不要过度向外伸展以及穿戴防滑的鞋子和安全帽，防止头部受伤等。

今年迄今，本地已有18人因工伤意外丧命，包括这起事故在内，上个月共有九人因工作场所意外而丧命。