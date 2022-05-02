新加坡回教宗教司 确定5月3日才是开斋节

（早报讯）新加坡回教宗教司纳兹鲁汀博士确定，本地回教徒明天庆祝开斋节，促回教社群今天继续进行斋戒，坚持完成30天的斋戒月。

马来西亚、印度尼西亚和文莱的回教徒今天（5月2日）庆祝开斋节，结果引起本地回教界的混淆，纳兹鲁汀今天凌晨1时许，通过回理会发文告澄清，确定明天（3日）才是开斋节。

他指出，只要回教徒秉持信仰原则和先知穆罕默德下列教诲，为确定回历而产生异议其实在预料之中，也不会让人担忧。

回教徒在回历的九月必须斋戒，每天从日出前到日落止饮禁食，到十月（Syawal）第一天才是开斋节。

纳兹鲁汀援引可兰经教义说，回教徒只能看到新月的前后，才能开始和停止斋戒；如果看不清，就当守30天的斋戒。

他解释，回教学者根据先知穆罕默德的教诲，使用天文学计法和肉眼观察这两种原则，计算是否看得到新月。可是，新加坡因气候关系，常出现多云现象，非常难看到新月。

新加坡是采纳与文莱、印尼和马国同样的标准，确定能否看到新月。但根据相关标准和天文专家的意见，新加坡在斋戒的第29天（5月1日）的日落后，还是看不到新月，“观察时，西部天际被云朵遮盖”。

纳兹鲁汀说，本区域的回教社群，过去也常为“哪天才是斋戒月首日”而引起争论，例如2014年、2015年、2016年、2017年和2021年，“以后也可能发生。”

他指出，不是所有国家，包括回教徒为主的国家，在同一天进行斋戒和庆祝开斋节。

事实上，一些国家也跟新加坡一样，因为无法看到新月，所以选择在5月3日庆祝开斋节。