三因素影响中药材全面涨价 多数涨至少15%

（早报讯）通货膨胀、人工和运输成本三大因素，导致本地中药材价格全面上扬，多数涨价15%到20%。

随着我国迈向与冠病共存的防疫策略，更多人更重视膳食调理和养身，国人对中药材的需求强劲。

庆丰私人有限公司执行董事吴启彤接受《新明日报》访问时说，近来有更多家庭购买中药材和连花清瘟胶囊作为居家备用。

不过，他告诉记者，由于全球石油价格上涨、煤气上涨等通货膨胀因素，种植中药材的人工成本上涨，以及疫情导致物流运费成本增加等因素，本地多数中药材都出现15％至20％的价格上涨，其中多用于化痰止咳的川贝，价格上涨至少20％。

吴启彤也说，由于川贝本身价格就不便宜，因此也有家庭购买较便宜的浙贝母代替。

本地另一家中药行也透露，整体中药材价格起了5％至40％，其中使用到个别药材的凉茶价格也有所上调。

不愿具名的中药行经理说，本地中药材价格受到国际局势、物流挑战和人工成本上扬等因素影响而波动。

位于宏茂桥10道第410座组屋的定安药行职员告诉《新明日报》，中药材价格确实出现全面上升的情况，一些熬制凉茶的药材成本也上扬，但药行仍然吸收成本，顾客依旧以之前的价格购买。

她说，药行位于邻里，多数为熟客生意，因此宁愿少赚一些，没有把上扬的成本转嫁给顾客。

疫情后 国人更注重养生

中医师张磊受访时说，冠病疫情期间，不少病患在康复后可能还出现咳嗽和多痰的后遗症，前来询问中医调理。

张磊医师说，实际上，感冒康复后可能也会暂时有咳嗽情况，过去国人不怎么注意，但在冠病疫情后，国人更注重保养。

张医师也指出，属于个体化定制药包，价格也有所上扬。

价格涨 不缺货

目前中国部分地区暴发疫情进而封城，本地中药材供应是否会受到影响？

吴启彤指出，如果物流是从上海出口的，就会间接受到影响，但目前公司还没有遇到这种情况。

他也说，尽管中药材价格上扬，但本地没有出现缺货的情况。

张磊医师则说，目前中药材只是面对涨价挑战，并不缺货。