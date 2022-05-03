专家：知识产权道路上“预防胜于治疗”

（早报讯）提高知识产权意识和了解权益，是维护和保障自己知识产权和知识资产的方法。

多名来自各界的专家在日前举行在世界产权日活动参与小组谈论时都表达上述看法。

立杰律师事务所（Rajah & Tann）合伙人张汶权说，在知识产权的道路上“预防胜于治疗”，宁可现在花一些钱建立品牌来求个安心，也不要将来花大钱聘请律师在法庭为自己抗辩。

播客Randomly Relatable SG联合创办人兼主持人萨布丽娜.希拉兹（Sabrina Shiraz）说，她会在自己发布的每张图片上都打上自己商标的水印，并确保人们采用这些图片时保留水印。她也建议创作者在使用第三方平台发表作品前谨慎阅读细则，以了解自己的权益。

艺人兼创作人金文明给创作新手准备了“备忘单”，例如可求助于新加坡词曲版权协会（COMPASS）代自己收取版权费，以及借力在线音乐分销商CD Baby分销作品等。

FOMO Pay首席执行官刘溪透露，公司当年在多个社交媒体上设立账号，却漏了其中一个热门的社交媒体平台，被他人捷足先登。没想到，对方居然要公司支付一笔款项才要让出账号，并表示若公司不这么做，对方难保不会在该账号做出不利公司名声的事情。

他无奈地说：“我们向该平台投诉，但也无济于事。”这次的教训让他学到，一定要尽可能在所有社交平台设立账号。

担任对话活动主宾的贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉在致辞时说：“我们致力于在青少年的创新历程上扶持青少年，提供促成他们创新、创造和建立美好明天的环境。”

他鼓励年轻创造者与创业者利用政府的援助计划和社区的援助，培养和将他们的创业点子商业化，建立成功的起步公司和生意。

这包括，创业者可向新加坡知识产权局（IPOS）的知识产权商业和法律诊所免费咨询。

本地七成年轻人 最熟悉版权

另一方面，知产局和全国青年理事会针对1000名年轻人进行的调查结果显示，七成本地年轻人都知道什么是知识产权，并对版权最为熟悉。

不过，若往深一层探究，了解知识产权类别例如版权、专利权和商标知识的年轻人却少过20％。

调查也指出，三分之二的年轻人不知道要如何保护自己制作的内容，另有50％要求有更多政府主导的宣导活动和资源，以协助他们了解知识产权条规，以及在知识产权创作方面得到引导。