上万名信徒疫后首次齐聚回教堂参加开斋节祷告

（早报讯）今天是开斋节，约9000名回教徒自冠病疫情暴发以来，首次齐聚榜鹅阿伊斯拉回教堂，参加开斋节祷告。哈莉玛总统和李显龙总理在祝福回教徒开斋节快乐时，也吁请大家继续负起社会责任。
随着防疫措施松绑，时隔两年，回教徒终于得以在开斋节齐聚回教堂进行祷告。
主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高今早（5月3日）到榜鹅阿伊斯拉回教堂（Al-Islah）参与第二场开斋节祷告会，与该场次的4500名信徒一起祷告。第一场祷告会也有约4500人参加。
马善高过后接受媒体访问时指出，疫情让回教社群有机会重新思考对待宗教生活的方式。他指出，要求信徒预订星期五和开斋节祷告会等做法，让大家能有更舒适的敬拜体验，通过预订获取入场资格也减少人们面对的不确定性，从而避免出现疫情前过度拥挤的情况。
“展望未来，我们将保留这些最佳做法，用于回教堂大规模集会祷告，譬如周五的祷告。”
哈莉玛总统今早则到桥北路的苏丹回教堂（Masjid Sultan），与约2500名信徒一起参加了开斋节祷告。她过后在面簿贴文祝回教徒开斋节快乐，并鼓励大家在享受家人和朋友陪伴之际，继续负起社会责任。
李显龙总理也在面簿贴文祝回教徒开斋节快乐。“随着防疫限制放宽，今年的开斋节确实感觉有活力和特别。自疫情暴发以来，我们的回教徒朋友第一次能够较正常庆祝佳节，与亲朋戚友欢聚庆祝斋戒月的结束。”
他指出，过去两年是极具挑战性和困难的时期，并感谢国人做出的牺牲及给予的谅解。“让我们继续负起社会责任，保障我们自己的安全。”
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